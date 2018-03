Brexit: un accord sans les services ne serait pas "juste", prévient Hammond

Londres - Le ministre britannique des Finances, Philip Hammond, a prévenu mercredi qu'un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l'UE qui n'inclurait pas les services financiers pour l'après Brexit ne serait pas "juste"."Un accord de libre-échange ne sera possible que s'il est juste et équilibré au vu des intérêts des deux parties, et au vu de l'organisation de l'économie britannique et de nos échanges avec les 27 pays de l'UE, il est difficile de voir comment un accord qui n'inclurait pas les services pourrait apparaître comme juste et équilibré", a déclaré M. Hammond lors d'un discours au centre financier de Canary Wharf à Londres.Les services financiers constituent un pan important de l'économie britannique, dont les échanges de services avec le reste de l'UE sont largement excédentaires du fait du succès des activités bancaires, d'assurance et de finances au sens large fournies par des entreprises basées au Royaume-Uni à des clients du continent.Or ces sociétés basées à Londres vont perdre le droit au passeport financier européen, qui leur permet de proposer leurs services sans entrave depuis le Royaume-Uni dans n'importe quel autre pays de l'UE. Le gouvernement britannique veut négocier avec Bruxelles un système spécifique, adapté aux besoins de la City de Londres, pour atténuer l'impact de ce changement."Il y a à peine une heure, nous avons vu le projet d'axes de négociation de l'UE, et il est clair qu'un accord basé essentiellement sur des précédents ne pourrait répondre à la profondeur et à l'ampleur de l'accès au marché" dont les services financiers ont besoin pour continuer de fonctionner de façon satisfaisante, a souligné M. Hammond.Les accords de libre-échange se limitent habituellement au commerce des biens et n'intègrent pas la question des services, et notamment celle des services financiers. Mais le Royaume-Uni veut négocier un accord ad hoc avec l'UE pour tenir compte de l'étroitesse de leurs relations économiques et commerciales.M. Hammond a mis en exergue le fait que le reste de l'UE dépendait lourdement des services financiers proposés par la City de Londres, un "écosystème impossible à copier" représentant une combinaison de talents et d'expériences mis au service non seulement du Royaume-Uni mais du reste de l'Union européenne.(©AFP / 07 mars 2018 15h27)