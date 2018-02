Brexit: un juge néerlandais demande à la justice de l'UE de clarifier les droits des expatriés britanniques

La Haye - Un tribunal néerlandais a demandé mercredi à la Cour de justice européenne de clarifier le statut d'expatriés britanniques inquiets de perdre, après le Brexit, les droits dont ils bénéficient actuellement en tant que citoyens de l'UE."Nous renvoyons les questions à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)", a déclaré le juge Floris Bakels dans un jugement rendu par le tribunal d'Amsterdam, dans une affaire qui pourrait avoir des répercussions majeures pour environ un million de citoyens britanniques expatriés dans l'Union européenne.Deux questions préliminaires seront renvoyées à la plus haute juridiction européenne, basée au Luxembourg, pour obtenir une réponse sur les droits des expatriés britanniques après le Brexit, a indiqué l'avocat des cinq ressortissants britanniques résidant aux Pays-Bas qui avaient saisi la justice néerlandaise.Les plaignants arguent qu'ils jouissent de droits en tant que citoyens européens, et non seulement en tant que citoyens d'un pays membre de l'Union."Le Brexit signifie-t-il que les Britanniques perdent automatiquement leur citoyenneté européenne, ou conservent-ils leurs droits? Et si oui, dans quelles conditions?", a poursuivi l'avocat Christiaan Alberdingk Thijm, étayant les questions auxquelles devra répondre la CJUE.Les cinq ressortissants britanniques ont demandé aux juges néerlandais de saisir la CJUE pour obtenir des clarifications sur "ce que signifie exactement le fait d'être citoyen européen", a déclaré l'un des plaignants, Stephen Huyton."Je suis bouleversé et ravi par cette décision. Mais nous devons réaliser que ce n'est que la première étape pour que notre statut soit finalement clarifié", a-t-il confié à l'AFP.Le juge Bakels a donné une semaine aux avocats pour commenter la décision et ajouter d'autres questions préliminaires.(©AFP / 07 février 2018 16h01)