Broadcom installera son siège aux Etats-Unis début avril

San Francisco - Le géant des microprocesseurs Broadcom, dont le siège est actuellement à Singapour, le transfèrera aux Etats-Unis le 3 avril, a-t-il annoncé lundi alors qu'il est engagé dans une féroce bataille pour mettre la main sur son rival américain Qualcomm.Ce transfert aura donc lieu juste avant l'assemblée générale des actionnaires de Qualcomm qui doivent se prononcer sur les approches de Broadcom et qui est prévue pour le 5 avril.Cette fusion, qui, à 117 milliards de dollars, serait l'une des plus importantes jamais réalisées, est actuellement en suspens en raison de l'intervention du comité américain sur les investissements étrangers (CFIUS) qui a décidé début mars de l'examiner sous l'aspect de la sécurité nationale.Selon la chaine de télévision CNBC, le CFIUS reprocherait à Broadcom de ne pas avoir tenu compte d'une injonction lui intimant de cesser toute initiative visant à promouvoir ses intérêts dans cette opération.Selon CNBC, l'annonce du transfert du siège aux Etats-Unis a été interprétée par le Comité comme violant cette injonction mais Broadcom a fait observer que ce transfert était prévu de longue date et n'était pas lié à ses visées sur Qualcomm."La proposition de Broadcom d'acquérir s'est toujours appuyée sur la domiciliation annoncée précédemment", a indiqué Broadcom dans un communiqué lundi. "En résumé, les considérations de sécurité nationale ne peuvent être considérées comme un risque pesant sur le sort de la fusion car Broadcom n'a jamais envisagé acquérir Qualcomm avant d'avoir complété sa domiciliation", poursuit-on de même source.Selon CNBC, Broadcom n'aurait toutefois pas prévenu dans les délais impartis le CFIUS de sa décision d'accélérer le transfert de son siège aux Etats-Unis. Cette décision avait été initialement annoncée par son PDG Hock Tan à l'issue d'une entrevue à la Maison Blanche en novembre avec le président Donald Trump.Broadcom avait initialement son siège aux Etats-Unis lorsque le groupe a été crée en 1991 mais celui-ci avait été transféré à Singapour lors de son acquisition en 2015 par Avago qui avait toutefois décidé de garder le nom de Broadcom pour la nouvelle entité.dg-jld/lo/pid(©AFP / 12 mars 2018 16h21)