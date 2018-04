Bruxelles approuve une aide d'Etat de la France à la Poste

Bruxelles - Bruxelles a approuvé vendredi une aide d'Etat - sous forme d'un abattement fiscal - accordée par la France à la Poste pour que cette dernière assure le maintien d'une forte densité de présence postale dans l'Hexagone.Entre 2018 et 2022, la Poste doit bénéficier d'un abattement de fiscalité locale d'environ 900 millions d'euros au maximum afin de financer sa mission de présence territoriale, a rappelé la Commission européenne dans un communiqué."Un accès aisé aux services postaux est très important pour tous les citoyens européens", a estimé la commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager. Et elle estime que cette aide n'est pas susceptible de fausser de manière indue la concurrence.Opérateur historique, la Poste a pour mission de garantir une forte densité de la présence postale, au-delà des contraintes imposées par l'obligation de service universel, notamment dans les régions rurales.Cette présence est assurée au moyen d'environ 9.500 points postaux, avec une substitution progressive de bureaux de poste par des points en partenariat (relais poste commerçant et agence postale communale) qui sont moins coûteux et qui contribuent donc à réduire progressivement le coût de la mission.(©AFP / 06 avril 2018 10h05)