Bruxelles dévoile son plan pour mieux taxer les géants du numérique

FACEBOOK

NETFLIX

TWITTER

AMAZON.COM

APPLE INC.

GOOGLE

Bruxelles - La Commission européenne doit proposer mercredi, sous l'impulsion de Paris, de mieux taxer les géants du numérique, comme Google ou Facebook, au risque d'attiser les tensions entre les Etats-Unis et les Européens au bord d'une guerre de l'acier."Il n'est plus tolérable que ces entreprises -- peu importe leur nationalité -- ne paient qu'un montant dérisoire d'impôt sur les sociétés en Europe", s'insurgent dans une tribune commune parue mardi dans le quotidien Libération le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, et le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici.M. Moscovici détaillera mercredi la réforme proposée.La taxation des géants du numérique, communément désignés sous l'appellation GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), est au menu jeudi soir du sommet européen des 28 chefs d'Etats et de gouvernement de l'UE à Bruxelles."C'est un dossier prioritaire et ce serait une réussite particulièrement symbolique si des mesures pour taxer les géants de l'internet étaient adoptées avant les élections européennes", prévues entre le 23 et 26 mai 2019, a commenté lundi une responsable à la Commission.Dans un premier temps, l'exécutif européen préconise de taxer à 3% les revenus (et non les profits, comme le veut l'usage) générés par l'exploitation d'activités numériques, selon une source proche de la Commission.Une idée déjà esquissée dans le programme électoral du président français Emmanuel Macron qui avait promis d'"imposer les grands groupes internet sur leur chiffre d'affaires réalisé en France".Cette taxe ne visera que les groupes dont le chiffre d'affaires annuel mondial s'élève à plus de 750 millions d'euros et dont les revenus dans l'UE excèdent "plusieurs dizaines de millions d'euros".En clair, les petites start-up européennes qui peinent déjà à rivaliser avec les mastodontes américains ne seront pas concernées par cet impôt indirect.