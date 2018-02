Bruxelles "va examiner" le projet d'acquisition de Shazam par Apple

APPLE INC.

Bruxelles - La Commission européenne "va examiner" le projet d'acquisition de l'application de reconnaissance musicale Shazam par Apple, a-t-elle annoncé mardi dans un communiqué.L'exécutif européen, gardien de la concurrence dans l'UE, considère que l'opération, annoncée en décembre par les deux groupes, "risque de nuire à la concurrence" au sein de l'Espace économique européen (EEE).Ce projet d'acquisition "n'atteint pas les seuils de chiffre d'affaires" suffisants fixés par les règlements de l'UE pour que l'opération doive être notifiée à la Commission, explique-t-elle.Mais elle a reçu une requête de l'Autriche, suivie ensuite par l'Italie, la France, l'Espagne et la Suède, ainsi que l'Islande et la Norvège -- deux pays qui ne sont pas membres de l'UE mais font partie de l'Espace économique européen -- "lui demandant d'examiner" l'opération."Sur la base des éléments présentés par l'Autriche et les pays qui se sont joints à la demande de renvoi (...), la Commission considère que l'opération pourrait nuire de manière significative à la concurrence", selon le communiqué.Elle a "conclu qu'elle était l'autorité la mieux placée pour examiner les effets transfrontières potentiels de l'opération", précise-t-il."La Commission va à présent demander à Apple de lui notifier l'opération", conclut le communiqué.Selon plusieurs sites spécialisés, le montant de l'acquisition se situerait autour de 400 millions de dollars, un chiffre sensiblement inférieur à la valorisation calculée lors des dernières levées de fonds de l'application Shazam, en 2015, soit un milliard de dollars.Cette opération est la confirmation des ambitions d'Apple dans l'offre musicale, un secteur de plus en plus concurrentiel et actuellement dominé par Spotify.Pionnier sur le téléchargement musical avec iTunes, Apple a, en revanche, raté les premiers trains du streaming et n'a lancé son offre Apple Music qu'en juin 2015.Son portefeuille d'abonnés atteint déjà 27 millions d'internautes (à fin juin 2017), mais il se situe à bonne distance de Spotify, qui en revendique 60 millions.zap/agr/jpr(©AFP / 06 février 2018 17h13)