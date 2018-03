Bucher Emhart Glass reprend l'entier de la coentreprise en Chine

Niederwenigen (awp) - Emhart Glass, division de Bucher, reprend l'entier de la coentreprise en Chine, dont elle détenait jusqu'ici 63%. Cette coentreprise a été fondée en 2011 et elle produit des machines à former le verre. Le partenaire était Shandong Sanjin Glass Machinery, a précisé Bucher mercredi. Les détails financiers de l'opération ne sont pas révélés. En 2011, Bucher avait payé environ 53 mio CHF pour la participation de 63%.Cette opération souligne l'importance du marché chinois pour Bucher Industries et sa filiale Emhart Glass. Elle permettra d'accélérer le développement de cette dernière. Elle sera achevée dans le courant de ces prochains mois.Sanjin produit des machines à former le verre, des machines d'inspections et des fours spécialement pour le marché chinois dont elle est leader.tp/cf/rp(AWP / 28.03.2018 06h58)