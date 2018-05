Bucher Hydraulics prend le contrôle du chinois Wuxi Deli Fluid Technology

Zurich (awp) - Bucher, par le biais de sa division Hydraulics, a acquis une participation de 80% du chinois Wuxi Deli Fluid Technology, constructeur de pompes hydrauliques et d'unités d'alimentation compactes. Cette reprise doit permettre à Bucher Hydraulics d'accroître sa présence en Chine et de renforcer son offre, indique mercredi le conglomérat diversifié zurichois.Le montant de la transaction n'est pas précisé.En 2017, Wuxi Deli a généré un chiffre d'affaires de quelque 40 millions de francs dans le domaine hydraulique. Le groupe compte près de 320 employés. Il a été fondé en 2004 et englobe l'ancienne société étatique Wuxi Deli Hydraulics, privatisée en 2000 et dont la création remonte à 1956.Cette transaction, qui doit être approuvée par les autorités de la concurrence, débouchera sur une coentreprise qui sera intégrée dans la structure de Bucher Hydraulics, précise le communiqué.Bucher Hydraulics a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 550 millions de francs pour un effectif de 2300 collaborateurs.fr/ol(AWP / 09.05.2018 07h00)