Bucher Industries a bénéficié d'un net regain de demande l'an dernier

(synthèse avec commentaires d'analystes et cours de Bourse, lead remanié)Zurich (awp) - Bucher Industries a enregistré sur la seconde moitié de l'an dernier un sensible rétablissement de la demande pour ses divers produits. Le conglomérat schaffhousois a aussi étoffé, dans une moindre mesure, ses revenus et fait miroiter une rentabilité en hausse sans pour autant s'avancer sur le terrain des estimations chiffrées. Les analystes n'attendaient pas pareille embellie, mais demeurent prudents dans l'attente de la publication début mars des résultats détaillés.Les entrées de commandes ont pris l'ascenseur de plus de 20% sur l'ensemble de 2017, représentant pour 2,87 mrd CHF de nouveaux contrats. Le chiffre d'affaires a progressé dans le même temps de 11,2% à 2,65 mrd CHF.Les entrées de commandes de Bucher Industries ont défrisé les projections les plus optimistes des analystes consultés par AWP, qui plafonnaient à 2,85 mrd CHF. Les recettes n'étaient en moyenne attendues qu'à 2,62 mrd CHF.LARGE BASE DE CROISSANCELa demande en machines agricoles du groupe Kuhn, la plus importante de Bucher Industries, a accéléré de 21,7% à 1,14 mrd CHF et les revenus de 15,7% à 1,08 mrd CHF. Les véhicules de voirie produits par Bucher Municipal ont généré pour 426 mio CHF de recettes, en hausse de près de 10%. Les entrées de commandes ont décollé de 27,6% à 486 mio CHF.Bucher Hydraulics a généré avec ses systèmes de traction et de déplacement des recettes de 546 mio CHF, étoffées de près de 15% sur un an. La demande a progressé de plus de 20% à 581 mio CHF.La croissance est demeurée plus modeste pour le constructeur de machines d'emballages en verre Emhart Glass, dont les revenus ont grappillé 2,8% à 381 mio CHF. Les entrées de commandes en revanche se sont envolées de 27,8% à 449 mio CHF.Les solutions destinées à l'élaboration du vin et de jus de fruits regroupées sous Bucher Specials ont essuyé une érosion de 4,8% de la demande à 275 mio CHF. Le chiffre d'affaires de l'unité s'est enrobé de 3,1% à 272 mio CHF.L'entreprise zurichoise anticipe une poursuite de l'embellie sur l'année entamée, tant au niveau de la demande que de la rentabilité.Vontobel salue une performance légèrement supérieure à ses pronostics, mais prévient que l'accélération de la demande va finir par rendre les bases de comparaison plus exigeantes. L'établissement privé relève aussi que les activités agricoles aux Etats-Unis, importantes pour la rentabilité de Bucher, sont demeurées atones.Le rétablissement d'Emhart Glass réjouit particulièrement la Banque cantonale de Zurich (ZKB), qui déplore toutefois l'absence d'indications concrètes sur la rentabilité du conglomérat l'an dernier.A 10h50, la nominative Bucher s'enrobait de 0,3% à 430,40 CHF, dans un SPI en hausse de 0,15%.jh/lk(AWP / 31.01.2018 11h20)