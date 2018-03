Bucher boucle 2017 sur des bénéfices nettement supérieurs aux attentes

(ajoute détails par segment)Zurich (awp) - Le groupe industriel Bucher a vu son bénéfice net grimper à 168 mio CHF en 2017, en hausse de 41,6% par rapport à l'exercice précédent. Alors que le chiffre d'affaires et les commandes étaient déjà connus depuis janvier, le constructeur de machines agricoles et de véhicules de voirie a dépassé les prévisions les plus optimistes et propose un relèvement substantiel du dividende.Au niveau de la performance opérationnelle, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a progressé de 21,1% à 318 mio CHF, alors que le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a bondi de plus d'un tiers (+33,7%) pour s'inscrire à 226 mio, précise la société mardi dans un communiqué. La marge afférente est ressortie à 8,6%, en hausse de 1,5 point de pourcentage (pp).Le segment Kuhn Group (machines agricoles), qui compte pour près de la moitié des recettes du groupe, a profité du redressement du secteur agricole, notamment en Europe, après trois années qualifiées de difficiles. L'ebit a bondi de plus d'un quart (+25,3%) à 93 mio CHF.La division Hydraulics a vu son résultat opérationnel s'améliorer de 32,0% à 75 mio CHF, dopé par la hausse des ventes et l'ajustement du portefeuille de produits. La marge ebit a été améliorée de 1,8 pp à 13,7%.La rentabilité de la division Municipal (véhicules de voirie) a bondi en 2017, et ce malgré une hausse de 15,3% des effectifs, qui dépassent désormais les 2000 équivalents temps plein (ETP). L'ebit a quasiment doublé à 26 mio CHF, pour une marge correspondante de 6,1%, après 3,7% en 2016.LE VERRE À LA TRAÎNEEmhart Glass (emballages en verre) est la seule unité dont le résultat s'est contracté, malgré des ventes en légère hausse. L'ebit accuse un recul de 4,2% à 25 mio CHF, alors que la marge a été ramenée à 6,6% (-0,5 pp) plombée par des "mesures" adoptées dans la coentreprise chinoise Sanjin.La division Specials est parvenue à légèrement améliorer sa rentabilité opérationnelle (+4,7%) à 22 mio CHF, en dépit de la hausse des charges matérielles.Fort de ces résultats, le groupe proposera à ses actionnaires lors de l'assemblée générale du 18 avril de relever le dividende à 6,50 CHF par action au titre de l'exercice écoulé, contre 5,00 CHF pour le précédent.Les résultats publiés par le groupe basé à Niederweningen dépassent les projections les plus optimistes des analystes consultés par AWP. Ceux-ci tablaient au mieux sur 221,0 mio CHF pour l'Ebit et 167,0 mio pour le bénéfice. Le relèvement du dividende n'est pas une surprise, mais seul un tiers des experts l'attendait aussi élevé.Pour l'exercice en cours, la direction anticipe un environnement de marché favorable et s'attend à une croissance du chiffre d'affaires et de son résultat net, sans plus de détail.buc/al/jh(AWP / 06.03.2018 08h56)