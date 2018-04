Bucher enregistre une forte demande sur le 1er trimestre, tarde à concrétiser

(ajoute commentaires d'analystes et cours de Bourse)Zurich (awp) - Bucher Industries a bénéficié sur les trois premiers mois de l'année d'un solide regain de demande. Les revenus du conglomérat diversifié zurichois ont également pris l'ascenseur, mais dans une moindre mesure qu'escompté par les marchés. Dans leurs commentaires, les analystes anticipent un essoufflement cyclique.La direction table sur une évolution positive des marchés mais ne s'aventure pas sur le terrain des objectifs chiffrés pour l'ensemble de l'exercice, se contentant d'évoquer dans son compte-rendu jeudi une progression du chiffre d'affaires comme du bénéfice net.Au 1er trimestre, les recettes ont enflé de 17,1% en comparaison annuelle à 721 millions de francs, alors que les analystes anticipaient un chiffre d'affaires de 731 millions en moyenne. En hausse de 17,9% à 748 millions, les entrées de commandes ont allègrement dépassé le consensus, qui s'établissait à 700 millions.Le constructeur de machines agricoles et de véhicules de voirie, entre autres, explique avoir bénéficié d'une solide embellie sur le climat d'investissement par rapport à l'entame de l'exercice 2017.La demande est restée robuste pour les véhicules municipaux, les composants hydrauliques ou encore les machines pour emballages en verre. Les équipements de vinification et les presses à jus de fruit, tout comme les solutions d'automatisation, ont affiché un rétablissement sensible.L'appréciation de l'euro face au franc a également joué sur une croissance qui se serait sinon limitée à 12,5%.HAUT DE LA VAGUES'ils saluent des résultats solides, les analystes anticipent cependant un ralentissement cyclique. Les récents commentaires du groupe Caterpillar qualifiant le trimestre écoulé de "haut de la vague" laissent présager un ralentissement de la division Hydraulics, relève par exemple la banque Vontobel.L'institut privé zurichois pointe également du doigt la rentabilité de la principale division Kuhn (machines agricoles), qui devrait rester en dessous des 12% visés, en raison de l'impact négatif du marché américain. La recommandation "hold" reste cependant de mise, ainsi que l'objectif de cours à 435 francs.Evoquant une entame d'année robuste, Baader Helvea estime pour sa part que Bucher est en bonne voie pour combler les attentes annuelles, à savoir un chiffre d'affaires de 2,9 milliards de francs, assorti d'un résultat opérationnel (Ebit) de 275 millions pour une marge afférente autour de 9,5%.Le potentiel de hausse des divisions Municipal et Glass devrait être absorbé par un tassement de la dynamique du secteur agricole, estime le courtier genevois, qui confirme "hold", de même que l'objectif à 450 francs.A la Bourse suisse, la copie rendue par le groupe de Niederweningen a été plutôt fraichement accueilli par les investisseurs. A 12h30, la nominative Bucher reculait de 1,6% à 373,60 francs, alors que le marché dans son ensemble (SPI) s'étoffait de 0,67%.jh/fr/rp(AWP / 26.04.2018 13h00)