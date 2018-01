Budget: Trump met la pression sur les démocrates pour éviter la paralysie

Le président américain Donald Trump a mis vendredi matin la pression sur les sénateurs démocrates avant un vote qui s'annonce très serré pour éviter la paralysie des administrations fédérales."La loi de financement du gouvernement a été approuvée la nuit dernière à la Chambre des représentants. Maintenant on a besoin des démocrates pour qu'elle soit approuvée au Sénat --mais ils veulent l'immigration clandestine et des frontières faibles", a tweeté le président.La Chambre a voté jeudi soir une extension de quatre semaines du budget, jusqu'au 16 février, par 230 voix contre 197. Le Sénat doit se prononcer d'ici la date-butoir, c'est-à-dire vendredi à minuit."Un shutdown va-t-il se produire?", s'est interrogé le président, faisant référence à la fermeture d'un grand nombre d'agences fédérales si le texte ne recevait pas le feu vert sénatorial.Ce serait le premier "shutdown" depuis octobre 2013, quand des centaines de milliers de fonctionnaires s'étaient retrouvés au chômage technique pendant plus de deux semaines."Nous avons besoin de davantage de victoires républicaines en 2018" lors notamment des élections de mi-mandat prévues en novembre, a conclu M. Trump.Dans le même temps, le président de la Chambre des représentants utilisait également Twitter pour, lui aussi, intimer aux démocrates de voter le texte."La nuit dernière, la Chambre a voté pour garder le gouvernement ouvert et autoriser de nouveau le programme d'assurance maladie pour les enfants pauvres. Aujourd'hui, les démocrates du Sénat menacent de bloquer cette loi et de forcer un +shutdown+ du gouvernement", a tweeté le républicain Paul Ryan.Dans une série de tweets, il a relevé que "le peuple américain, en particulier les hommes et femmes en uniforme, méritent mieux qu'une fermeture du gouvernement. Démocrates du Sénat, ne bloquez pas cette loi de financement. Laissez le gouvernement ouvert"."Les sénateurs démocrates sont très clairs: ils veulent un +shutdown+ du gouvernement comme moyen de pression. Ils prennent en otage le financement du gouvernement et le financement de nos troupes. C'est leur stratégie. Ils ne s'en cachent pas".Selon M. Ryan, ces élus démocrates "menacent" la paralysie de l'administration fédérale "à cause de problèmes totalement sans rapport". "Il s'agit d'extorquer des mesures sans lien grâce à une fermeture du gouvernement", a-t-il considéré.Il a également ciblé directement le chef de la minorité démocrate au Sénat: "En 2013, le sénateur (Chuck) Schumer a dit que cette stratégie même représentait un +chaos gouvernemental+. Et pourtant, aujourd'hui, il orchestre activement un +shutdown+".(©AFP / 19 janvier 2018 14h44)