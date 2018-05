Budget de l'UE: Bruxelles demande des coupes "de 5% environ" de la Politique agricole commune

Bruxelles - La Commission européenne a plaidé mercredi pour une baisse "d'environ 5%" des fonds alloués à la Politique agricole commune (PAC) et à la politique de cohésion de l'UE, consacrée aux régions les plus pauvres, dans une proposition de budget pour la période 2021-2027.Il s'agit d'une "réduction modérée du financement de la Politique agricole commune et de la politique de cohésion, de 5% environ dans les deux cas, afin de tenir compte de la nouvelle réalité d'une Union à 27", a fait valoir la Commission dans un document de présentation.Le commissaire en charge du Budget, Günther Oettinger, a ensuite confirmé devant la presse le chiffre global de la baisse pour la PAC, en ajoutant que les aides directes aux agriculteurs ne seraient visées que par une baisse de 4%.La France a déjà vivement réagi, assurant qu'elle "ne pourra accepter aucune baisse de revenu direct pour les agriculteurs", dans un communiqué du ministère français de l'Agriculture.M. Oettinger a en revanche cité devant la presse un chiffre différent de celui communiqué par écrit pour la politique de cohésion, évoquant "une baisse de 7%" (au lieu de 5%) pour ces fonds, dont les pays de l'Est sont les principaux bénéficiaires.Les propositions de la Commission pour le prochain cadre financier pluriannuel de l'UE vont désormais faire l'objet d'une négociation entre les Etats membres --qui doivent trancher dans ce dossier à l'unanimité-- et le Parlement européen.(©AFP / 02 mai 2018 14h45)