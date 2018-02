Bühler: UBS attribue le rating de crédit "A-" avec perspective "stable"

Zurich (awp) - Les analystes de crédit d'UBS ont entamé la couverture de Bühler Holding avec la note "A-" et perspective "stable". Ils se sont basée sur de solides profils commercial et financier. En raison de l'augmentation de la population mondiale, les experts estiment que le moteur de croissance de Bühler est intact.Bühler est actif dans les domaines 'Grains & Food' et 'Advanced Materials' et a réalisé, en 2017, un chiffre d'affaires de 2,7 mrd CHF pour un ebit de 205 mio CHF.uh/cf/rp(AWP / 16.02.2018 19h45)