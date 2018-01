Bühler: les entrées de commandes s'étoffent en 2017

Zurich (awp) - Le groupe technologique Bühler a enregistré en 2017 une progression organique de ses entrées de commandes de 10% à 2,8 mrd CHF. Cette progression a été soutenue par ses deux divisions, indique mercredi le groupe saint-gallois."Cette forte croissance confirme notre stratégie consistant à nous différencier sur le marché avec des solutions innovatrices et durables", a souligné le directeur général Stefan Scheiber, cité dans le communiqué.Les entrées de commandes du segment Grains & Food ont pris 7% à 2,1 mrd CHF tandis que celles d'Advanced Materials se sont envolées de 21% à 672 mio CHF. A fin 2017, le carnet des commandes a gagné 9% à 1,7 mrd CHF.Dans le détail des régions, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie ont contribué le plus fortement à la performance. Les résultats détaillés seront publiés le 8 février.lk/fr(AWP / 24.01.2018 09h21)