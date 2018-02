Bulgarie: arrestation d'un Marocain membre présumé de l'Etat islamique

Sofia - Un Marocain suspecté d'avoir été en Syrie pour le compte du groupe Etat islamique (EI) a été arrêté en Bulgarie et se trouve dans l'attente d'une extradition vers son pays, a annoncé lundi la justice bulgare.Naoufal Rachid Zahri, 35 ans, était "recherché par Interpol à Rabat pour activité terroriste et appartenance à l'EI", selon le tribunal d'Haskovo (sud), qui a décidé lundi son maintien en détention pour trois mois en vue d'une extradition vers le Maroc.Le suspect est accusé, selon l'avis de recherche cité par le tribunal, d'avoir travaillé "auprès de la direction +camps militaires+ de la ville syrienne de Mayadine", un ancien fief de l'organisation jihadiste situé près de Deir Ezzor, repris en octobre 2017 par les forces du régime syrien.Il y a été vu en possession d'"une ceinture d'explosifs, de grenades à main, d'armes et de munitions", toujours selon la fiche Interpol citée par le tribunal bulgare.A la barre, le suspect a demandé lundi à ne pas être extradé, avançant qu'au Maroc il "serait torturé en prison", selon des propos rapportés par la presse bulgare. "Je ne suis pas terroriste", a-t-il assuré, indiquant avoir vécu quatre ans en Syrie avec sa femme et ses six enfants.Selon le parquet, il a été interpellé après être entré clandestinement en Bulgarie le 18 janvier avec un groupe de migrants depuis la Turquie, où il avait passé huit mois le temps de se doter d'un faux passeport syrien et de trouver un passeur.Située dans le sud-est des Balkans, la Bulgarie est un pays de transit privilégié pour des jihadistes en lien avec la Syrie qui préfèrent la voie terrestre afin d'être moins repérables qu'en avion.(©AFP / 12 février 2018 17h33)