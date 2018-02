Bulgarie: démission de la ministre de l'Energie en raison de soupçons de corruption

CEZ

Sofia - La ministre bulgare de l'Energie Temenoujka Petkova a annoncé vendredi sa démission en raison de soupçons de corruption liés à la vente d'un opérateur énergétique, alors que Sofia, qui assure la présidence tournante de l'Union européenne (UE), est dans le collimateur de Bruxelles dans ce domaine.A la suite de révélations de presse, Mme Petkova a admis connaître "de longue date" la propriétaire d'une entreprise bulgare peu connue, Inercom, retenue à la surprise générale jeudi pour racheter la plus grande société de distribution d'énergie du pays, CEZ Bulgaria.Le Premier ministre Boïko Borissov a confirmé vendredi à des journalistes, en marge du sommet européen de Bruxelles, lui avoir conseillé de quitter ses fonctions "pour éviter toute atteinte à l'image du gouvernement".Cédé par le groupe tchèque CEZ, qui l'avait acheté en 2004, CEZ Bulgaria assure notamment la distribution d'électricité à Sofia et dans le nord-ouest du pays, desservant près de 3 millions de clients.CEZ Bulgaria réalise un chiffre d'affaires de 900 millions d'euros, selon le site économique Kapital, qui a chiffré la transaction à 320 millions d'euros.Le choix d'Inercom, une petite société exploitant trois sites d'énergie éolienne, pour reprendre ce géant à l'échelle bulgare face à plusieurs autres concurrents, dont le consortium bulgaro-indien Future Energy, a alimenté les soupçons de corruption jusqu'au sein même de la majorité."Je ne peux pas imaginer comment une entreprise avec des actifs de 90.000 leva (45.000 euros) et des pertes de 11.000 leva (5.500 euros) achèterait la plus grande société énergétique privée de Bulgarie", a relevé vendredi le président de la commission parlementaire sur l'Energie Delyan Dobrev, membre comme Mme Petkova du parti Gerb de M. Borissov.Mme Petkova, 51 ans, entrée au gouvernement en 2014, a rejeté toute accusation d'irrégularité, soulignant que l'Etat n'avait pas été impliqué dans le choix du repreneur. La transaction doit encore être approuvée par plusieurs commissions indépendantes.Pays le plus pauvre de l'UE, la Bulgarie fait l'objet, depuis son adhésion en 2007, d'un suivi spécial de la Commission européenne qui lui reproche ses lacunes dans la lutte contre la corruption et le crime organisé, comme en Roumanie voisine.vs/phs/LyS(©AFP / 23 février 2018 14h40)