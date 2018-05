Burckhardt Compression affiche un bénéfice net annuel en baisse

(développement)Zurich (awp) - Burckhardt Compression a vu son bénéfice net reculer sur l'exercice 2017/2018, clos fin mars, tandis que les ventes ont progressé. Le fabricant zurichois de compresseurs à piston table sur un chiffre d'affaires stable et des bénéfices en légère hausse pour l'année en cours.Des commandes stagnantes dans le secteur des nouvelles machines, la division la plus importante du groupe, justifient ces prévisions quelque peu conservatrices, a expliqué le directeur général Marcel Pawlicek, lors d'une conférence de presse.Le responsable s'attend toutefois à ce que les marges au deuxième semestre soient nettement meilleures que celles qui seront engrangées en première partie d'année.Durant la période sous revue, le bénéfice net après minoritaires s'est inscrit en baisse de 6,7% à 28,8 millions de francs et le bénéfice opérationnel (Ebit) a chuté de 12,7% à 41,7 millions. La marge afférente a baissé de 1,6 point de pourcentage à 7%, indique mardi le groupe dans un communiqué.Le chiffre d'affaires pour sa part a augmenté de 6,6% à 594,6 millions et les entrées de commandes ont bondi de 10,6% à 525,2 millions.Tous les résultats sont supérieurs au consensus AWP.Le conseil d'administration proposera un dividende en baisse d'un franc à 6 francs.Le groupe basé à Winterthour a dû faire face à une environnement très concurrentiel, mais il a pu défendre ses parts sur le marché des compresseurs à piston, selon le communiqué.Malgré une hausse des recettes, la division des nouvelles machines (systems division) a continué à accuser un net repli de sa marge de bénéfice brut tandis que le segment services a presque pu maintenir sa marge par rapport au niveau de l'année précédente.Pour l'année en cours le groupe zurichois table sur des ventes stables et des bénéfices en légère progression. Une amélioration des principaux débouchés, dont celui du pétrole devrait insuffler un peu dynamique aux affaires du Zurichois.attentes dépasséesL'entreprise sise à Winterthour a dépassé les attentes des experts au niveau des commandes, mais aussi du côté du bénéfice net et du chiffre d'affaires, commente ainsi la Banque cantonale de Zurich (ZKB). La performance du groupe s'est révélée convaincante tant dans le domaine des nouvelles machines que dans celui des pièces de rechange et des services. La croissance des ordres laisse augurer une poursuite de l'embellie en cours d'année.Les analystes de la première banque cantonale de Suisse se montrent en revanche plus sceptiques quant à la marge d'exploitation Ebit, celle-ci s'étant affichée à un niveau inférieur aux attentes.Les résultats confirment que l'entreprise a franchi le creux de la vague sur ses principaux marchés finaux, estime de son côté Kepler Cheuvreux. Burckhardt Compression se retrouve désormais bien positionné à la faveur des objectifs visés à moyen terme.A l'horizon 2022, le groupe vise des recettes annuelles de 700 millions et une marge opérationnelle (Ebit) comprise entre 10% et 15%. La croissance sera assurée par la division Services, alors que Systems aura pour mission de défendre sa position de leader sur le marchéAprès avoir ouvert dans le vert, le tire cédait à la morosité des marchés. L'action perdait 0,3% à 338,4 francs dans un SPI en baisse de 1,22%.lk/al/jh(AWP / 29.05.2018 13h16)