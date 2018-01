Burckhardt Compression précise ses ambitions à moyen terme

Zurich (awp) - Burckhardt Compression va présenter, à la journée des investisseur, ses objectifs stratégiques à moyen terme. A l'horizon 2022, le groupe vise des recettes annuelles de 700 mio CHF et une marge opérationnelle (Ebit) comprise entre 10% et 15%. La croissance sera assurée par la division Services, alors que Systems aura pour mission de défendre sa position de leader sur le marché, indique le fabricant de compresseurs à pistons mardi dans un communiqué.La division Systems vise à moyen terme un chiffre d'affaires annuel de 340 mio CHF pour une marge Ebit de 0% à 5%. A titre de comparaison, les ventes se sont élevées à 192,8 mio au premier semestre 2017 et la marge opérationnelle est ressortie à -3,8%. L'entreprise entend poursuivre les efforts entrepris en matière de réduction des coûts.La division Services devrait quant à elle voir ses recettes doubler d'ici 2022 à 360 mio CHF. L'objectif de marge Ebit a été fixé à 20-25%. Sur les six premiers mois de l'exercice écoulé, ces indicateurs sont ressortis respectivement à 94,2 mio et 23,7%. L'accent sera mis sur les activités de service pour les compresseurs d'autres fabricants, explique le groupe winterthourois.Pour ce qui est des résultats 2017, la direction a confirmé ses objectifs formulés en novembre, à savoir des ventes comparables à 2016 et une marge Ebit comprise entre 6% et 9%.buc/al(AWP / 09.01.2018 07h23)