Burckhardt affiche un bénéfice net annuel en baisse

Zurich (awp) - Burckhardt Compression a vu son bénéfice net reculer sur l'exercice 2017/2018, clos fin mars, tandis que les ventes ont progressé. Le fabricant zurichois de compresseurs à piston table sur un chiffre d'affaires stable et des bénéfices en légère hausse pour l'année en cours.Le bénéfice net après minoritaires s'est inscrit en baisse de 6,7% à 28,8 millions de francs et le bénéfice opérationnel (Ebit) a chuté de 12,7% à 41,7 millions. La marge afférente a baissé de 1,6 point de pourcentage à 7%, indique mardi le groupe dans un communiqué.Le chiffre d'affaires pour sa part a augmenté de 6,6% à 594,6 millions et les entrées de commandes ont bondi de 10,6% à 525,2 millions.Tous les résultats sont supérieurs au consensus AWP.Le conseil d'administration proposera un dividende en baisse d'un franc à 6 francs.Pour l'année en cours le groupe zurichois table sur des ventes stables et des bénéfices en légère progression.lk/al(AWP / 29.05.2018 07h49)