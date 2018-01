Burkhalter Holding SA vend à Alpiq InTec SA sa participation dans Alpiq Burkhalter Technik AG

e.dorigatti@burkhalter.ch

Zurich, le 19 janvier 2018La société Alpiq Burkhalter Technik AG a été créée en 2006 à partir d'Atel Installationstechnik AG, Olten, d'Atel Gebäudetechnik AG, Zurich et de Burkhalter Technics AG, Zurich. Elle portait alors le nom d'Atel Burkhalter Bahntechnik AG. Son objectif résidait dans la réalisation en commun, en tant qu'entrepreneur général, d'installations électrotechniques et électromécaniques dans le cadre de la construction du tunnel de base du Gothard. En 2013, l'entreprise a été rebaptisée Alpiq Burkhalter Technik AG.Dans le sillage de sa concentration sur son coeur de métier, l'électrotechnique, et plus précisément les installations électriques pour bâtiments, et après la réalisation des installations électrotechniques du tunnel de base du Gothard, Burkhalter Holding SA a vendu sa participation dans ce joint-venture. Ce produit a impacté le résultat 2017 du groupe Burkhalter à hauteur de CHF +0,6 million.Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions:Elisabeth Dorigatti, responsable Communication et Relations investisseursTéléphone: 044 439 36 33E-mail:Informations sur le Groupe Burkhalter: www.burkhalter.ch Le Groupe Burkhalter est leader de marché dans le domaine des prestations électrotechniques pour bâtiments et se compose actuellement de 45 sociétés opérationnelles disposant de 99 sites en Suisse. Au 31 décembre 2016, le Groupe Burkhalter a réalisé un résultat d'exploitation (EBIT) de CHF 44.2 millions, un résultat consolidé de CHF 36.5 millions et un chiffre d'affaires de CHF 512.6 millions. À cette même date, il employait 2 995 collaborateurs (ETP, dont 678 apprenants). Le siège principal du Groupe se trouve à Zurich. Burkhalter Holding SA est cotée à la Bourse SIX Swiss Exchange (symbole BRKN, numéro de valeur 21225580, ISIN CH0212255803).Les prestations du Groupe Burkhalter commencent sur le lieu de consommation d'énergie. Nous nous concentrons sur les prestations électrotechniques pour bâtiments (infrastructures comprises) et proposons tout l'éventail des services avec un niveau de qualité et de précision typiquement suisse: installations, installations de distribution, services, télématique, automation et sécurité. D'où notre claim: électrotechnique suisse à 360°. tensid.ch / 19.01.2018 07h02)