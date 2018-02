"Burn out": "le vrai sujet, c'est la prévention" (Berger, CFDT)

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a estimé jeudi que "le vrai sujet" concernant le "burn out" était de savoir "comment on prévenait" ces pathologies psychiques, plutôt que leur reconnaissance comme maladies professionnelles."Qu’il y ait une reconnaissance de l’épuisement professionnel comme il y a une reconnaissance d’un certain nombre de maladies professionnelles, oui, ce n’est pas un sujet tabou pour la CFDT, mais le vrai sujet, c’est comment on (le) prévient", a-t-il déclaré lors de l'émission "Questions d'info" LCP-Le Point-AFP.L'Assemblée nationale a rejeté jeudi la proposition de loi de La France insoumise pour la reconnaissance comme maladies professionnelles des pathologies psychiques liées au "burn out", le gouvernement jugeant "essentiel de travailler sur la qualité de vie au travail, préoccupation croissante de nos concitoyens" et insistant sur la mission de "réflexion globale sur la santé au travail" devant déboucher sur un rapport fin avril."L’épuisement professionnel doit être mieux reconnu, mais vous savez, moi, je ne suis pas et, historiquement, la CFDT n'est jamais (pour) le fait que l’on compense les problèmes plutôt que de les traiter en amont", a souligné Laurent Berger."Moi, je suis sur la position des travailleurs. Lorsqu’on a fait une enquête auprès de 200.000 travailleurs sur le travail, ce qu’ils nous ont dit comme première préoccupation, première source du mal-être, c’est cette incapacité à avoir voix au chapitre sur les choix qui nous concernent", a-t-il ajouté.(©AFP / 01 février 2018 17h01)