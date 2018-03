CALIDA augmente sa participation dans le capital de LAFUMA

Sursee (Suisse), le 9 mars 2018

Pour toute information complémentaire:

CALIDA Holding AG

Reiner Pichler, CEO

Tél.: +41 41 925 44 49

CALIDA GROUP opère au niveau mondial dans le secteur du vêtement. Son siège principal se trouve en Suisse. Composé des marques CALIDA et AUBADE dans le segment de la lingerie et des marques MILLET, OXBOW, EIDER et LAFUMA dans ceux du sport alpin et du plein air, il a réalisé en 2017, avec environ 3000 collaborateurs, un chiffre d'affaires de plus de CHF 380 millions. CALIDA GROUP est coté à la SIX Swiss Exchange.

CALIDA Holding AG, cotée à la SIX Swiss Exchange, a convenu avec Monsieur Jean-Pierre Millet, actionnaire de référence de longue date de LAFUMA, d'acheter les actions qu'il détient dans LAFUMA, représentant 7,6% du capital et des droits de vote de la société. Le contrat de vente y relatif sera exécuté à la mi-mars 2018.A travers cette acquisition, CALIDA porte à 79,15% sa participation dans le groupe LAFUMA, leader français du vêtement de sport.M. Jean-Pierre Millet continuera de siéger au conseil d'administration de LAFUMA. tensid.ch / 09.03.2018 18h02)