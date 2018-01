CES: LG rate son entrée à cause d'un robot récalcitrant

Las Vegas (Etats-Unis) - Le groupe sud-coréen LG voulait frapper fort lundi avec son petit robot à commande vocale au salon électronique de Las Vegas mais CLOi n'était pas du tout de cet avis.Alors qu'un responsable de LG tentait de faire la démonstration, lors d'une conférence de presse, de tous les talents de CLOi sur une scène du salon de l'électronique grand public, le CES, l'appareil a obstinément refusé d'obéir aux ordres.Tout avait bien commencé pourtant entre David Vanderwaal, responsable marketing pour les Etats-Unis, et le petit robot blanc à la voix douce et aux yeux bleus, ressemblant au Wall-E du dessin animé."CLOi, quel est mon programme pour aujourd'hui ?", "Vous devez aller à la salle de sport à 10 heures", était la réponse de CLOi, ajoutant avoir programmé la machine à laver en cycle "vêtements de sport".Fin de la conversation : le petit robot est ensuite resté muet, malgré les questions répétées par son interlocuteur, que ce soit à propos du linge ou du repas du soir."CLOi ne m'aime pas, visiblement", a tenté de plaisanter M. Vanderwaal, devant journalistes et analystes du secteur, tandis que des rires fusaient dans la salle."Même les robots ont leurs mauvais jours", a-t-il ajouté, dépité. Ces démonstrations de produits technologiques, parfaitement millimétrées, sont toujours répétées abondamment avant le jour J.Un raté qui tombe d'autant plus mal que les robots intelligents et autres enceintes connectées pour la maison activées par commande vocale sont attendus comme la grande tendance de l'électronique grand public cette année.Les robots du groupe LG, également fabricant d'électroménager, sont censés notamment coordonner les différents appareils du quotidien: climatisation, machines à laver, réfrigérateurs...La concurrence est rude, la plupart des groupes technologiques travaillant aussi sur ce principe de "tour de contrôle" du foyer connecté et fonctionnant grâce aux avancées de l'intelligence artificielle.(©AFP / 08 janvier 2018 23h43)