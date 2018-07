Dès le 4 avril et jusqu'à fin 2006, d'importants travaux seront réalisés en gare de Genève-Cornavin. Afin d'optimiser le confort et la sécurité des voyageurs, les quais 1, 2 et 3 seront rehaussés et les marquises attenantes rénovées. Le coût global de ces travaux s'élève à 11,8 millions de francs.

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici