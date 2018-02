Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

09.02.2018 00:00 - 17:30Le dérangement entre Renan BE et La Chaux-de-Fonds sur la ligne Sonceboz-Sombeval - La Chaux-de-Fonds a été levé.Il faut encore s'attendre à des retards et d'éventuelles suppressions.