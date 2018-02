En 2017, trois trains de voyageurs ont déraillé sur des aiguilles en gare sur le réseau des CFF. Bien que les enquêtes ne soient pas encore terminées, les CFF ont d’ores et déjà pris des mesures pour améliorer la sécurité. À l’avenir, ils surveilleront les aiguilles en gare à l’aide de véhicules de mesure qui leur permettront de mieux contrôler l’état et l’usure. En raison des similitudes entre les déraillements de Lucerne et de Bâle, les CFF procéderont d’ici fin mars 2018 au remplacement des appareils de calage des lames d’aiguilles concernés et prévoient de remplacer les aiguilles complètes d’ici la fin 2019.

