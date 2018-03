CFF Cargo veut supprimer 330 postes d'ici 2020

Berne (awp/ats) - CFF Cargo compte fonctionner avec 800 collaborateurs de moins d'ici à fin 2023, en fournissant les mêmes prestations. L'entreprise table sur des centaines de départs à la retraite. A court terme, d'ici à 2020, elle veut supprimer 330 des 2200 postes actuels.En cause, les mutations dans le trafic marchandises. "Alors que SBB Cargo International a amélioré son résultat en 2017, la demande a fortement baissé dans le domaine du trafic par wagons isolés en Suisse. Dans ce contexte, le fret ferroviaire se repositionne en renforçant le trafic par wagons systématique", explique jeudi CFF Cargo dans un communiqué.Dans le domaine du trafic par wagons isolés, qui est irrégulier et très fragmenté, environ 170 points de desserte seront examinés à l'horizon 2023, poursuit l'entreprise."Le trafic marchandises est à nouveau soumis à de fortes pressions", explique CFF Cargo. Si SBB Cargo International a amélioré son résultat l'année dernière, le trafic par wagons systématique assuré par CFF Cargo entre les espaces économiques suisses a légèrement diminué pour les wagons chargés (-0,8%), et le transport de quantités réduites et irrégulières en trafic par wagons isolés a subi un net recul (-14,5%).L'entreprise veut renouer avec les chiffres noirs en 2020, notamment en "exploitant activement les possibilités offertes par l'automatisation et le numérique, tout en prenant le temps nécessaire à leur mise en place". Elle se dit prête à investir 10 millions de francs dans le perfectionnement de son personnel afin de le préparer à l'utilisation des nouvelles technologies.ats/buc(AWP / 01.03.2018 15h57)