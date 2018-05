L’Office fédéral des transports (OFT) propose dans une consultation que le BLS reprenne dès décembre 2019 l’exploitation de deux petites lignes du trafic grandes lignes. De plus, l’OFT annonce vouloir adapter les règles pour l’attribution future des grandes lignes. Ce qui pourrait ressembler à première vue à une petite modification est en fait un changement de système irréversible. Sur un réseau mixte fortement chargé, une telle intervention signifierait des prix plus élevés et une péjoration de la qualité de l’offre ferroviaire. Il manque une base légale à des modifications aussi profondes. De l’avis des CFF, une vue d’ensemble sur les risques, les opportunités et les effets annexes est nécessaire et doit être réalisée rapidement. S’il devait y avoir une attribution de grandes lignes au BLS, les CFF déposeraient un recours. Les CFF restent ouverts au dialogue avec l’OFT et le BLS.



