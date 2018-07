Dès 2016, les pendulaires entre Coppet et la gare de Genève-Cornavin bénéficieront de la cadence au quart d'heure au lieu d'une demi-heure aujourd'hui. Pour atteindre cet objectif, les cantons de Vaud et Genève mettent simultanément à l'enquête publique, dès le 6 juin 2012, la construction des points de croisement ferroviaires de Mies et de Chambésy. Cette réalisation s’inscrit dans le cadre du projet Léman 2030 et constitue un important jalon dans le développement du réseau ferroviaire de la Métropole lémanique.

