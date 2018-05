Aujourd’hui, Trenitalia (groupe FS Italiane) et CFF Voyageurs ont décidé d’étendre progressivement l’offre entre la Suisse et l’Italie à partir de 2020: les clients profiteront de liaisons plus nombreuses et de meilleure qualité entre les deux pays. Au cours de la rencontre bilatérale annuelle de ce jour, un accord de coopération a été signé pour renforcer la collaboration entre les deux entreprises.

