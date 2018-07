Les CFF entreprennent des travaux d’entretien de leur réseau entre Payerne et Muntelier-Löwenberg. Certains travaux auront lieu de nuit et il faudra s’attendre à des nuisances sonores durant certaines nuits entre le 5 juin et le 16 juin 2012.

