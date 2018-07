Les CFF saluent la décision du Conseil fédéral sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FABI). Elle assure aux chemins de fer la possibilité d’offrir à leur clientèle des prestations performantes dans le futur également. Les CFF considèrent les 5,7 milliards de francs comme nécessaires pour la première étape d’extension. Ce n’est qu’ainsi que le plus gros goulet d’étranglement du réseau, entre Aarau et Zurich, pourra être résorbé. Cela permet, sur un axe Est-Ouest très chargé, de répondre aux besoins urgents de capacités supplémentaires pour les trafics voyageurs et marchandises, et rend possible une hausse de la rentabilité et de la fiabilité de l’ensemble du système.

