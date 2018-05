CFF: Francesco Giampà nommé à la tête des ateliers de Bellinzone

Zurich (awp) - Francesco Giampà a été désigné par les Chemins de fer fédéraux (CFF) pour reprendre l'automne prochain les commandes des ateliers de Bellinzone, où il siège à la direction depuis 2016. Âgé de 37 ans à peine, il succèdera à Felix Hauri, qui prendra sa retraite après avoir dirigé l'unité tessinoise "dans un contexte historique difficile", indique l'ex-régie fédérale mardi dans une note aux médias.Diplômé en techniques industrielles et de production de l'École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), le futur directeur des "officine" ferroviaires a officié notamment chez ABB, pour qui il a participé à la construction de nouveaux sites en Suisse et en Chine.En 2010, le Tessinois a intégré la division voyageurs des CFF en tant que chef de projet pour des constructions à Bellinzone et à Bienne, avant de reprendre la direction de la gestion des installations tessinoises.buc/rp(AWP / 08.05.2018 11h25)