Les CFF transformeront le 1er juillet 2018 la gare de Glovelier en une station en libre-service. Ils s’adaptent ainsi au recul de la demande au guichet. Le point de vente desservi le plus proche sera celui de Delémont. Les 2 et 3 juillet 2018, des collaborateurs CFF seront présents en gare de Glovelier et proposeront leur assistance pour l'utilisation de Mobile CFF, de CFF.ch et du distributeur de billets.

