En regroupant plusieurs services et moyens de transport écologiques sur rail et sur route au sein d’une même offre, Green Class CFF propose à ses clients une mobilité de porte à porte tout-en-un. Le projet pilote Green Class CFF E-Car a connu un vif succès: la satisfaction de la clientèle a atteint 8,3 points sur 10 et 70% des clients ont prolongé leur offre de mobilité combinée d’une année supplémentaire. Le projet pilote E-Bike se poursuit quant à lui jusqu’en septembre 2018. Sur la base du projet pilote E-Car, qui a remporté un franc succès, les CFF ont développé, en collaboration avec leurs partenaires, une nouvelle offre de mobilité combinée Green Class CFF. Les clients peuvent choisir entre deux variantes, Premium et Comfort. Le projet pilote a été encadré par l’EPFZ et ses résultats, à présent disponibles, montrent que les clients bénéficiant de l’offre combinent davantage les différents moyens de transport et circulent plus souvent en voiture électrique et en train. Ils réduisent par ailleurs leur empreinte carbone.



