24.02.2018 00:00 - 19:00La voie entre Biel/Bienne et Twann sur la ligne Biel/Bienne - Neuchâtel est interrompue pour le trafic ferroviaire.Les trains grandes lignes IC 5 sont supprimés entre Biel/Bienne et Neuchâtel.Les trains régionaux sont supprimés entre Biel/Bienne et Twann.Les voyageurs de Olten pour Lausanne passent via Bern.Durée de l'interruption indéterminée.