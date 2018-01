Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

18.01.2018 - 26.01.2018La voie entre Haut-de-Caux et Rochers-de-Naye est interrompue pour le trafic ferroviaire.Les trains RER R Montreux - Rochers-de-Naye sont supprimés entre Haut-de-Caux et Rochers-de-Naye.Entre Haut-de-Caux et Rochers-de-Naye aucun service remplacement possible.Raison: Dégâts provoqués par les intempériesDurée de l'interruption indéterminée.