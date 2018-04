Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

14.04.2018 - 05.05.2018La voie entre Le Sépey et Les Aviolats sur la ligne Aigle - Les Diablerets est interrompue pour le trafic ferroviaire.Les trains régionaux Aigle - Le Sépey - Les Diablerets sont supprimés entre Le Sépey et Les Aviolats.Des bus de remplacement circulent Le Sépey - Les Diablerets.Les arrêts Les Echenards + Sur-le-Buis ne sont pas desservis.Des trains de remplacement circulent Les Diablerets - Les Aviolats.Raison: Dégâts provoqués par les intempériesLa perturbation n'a pas encore pu être levée et durera au moins jusqu'à 04.05.2018 23:59.Horaire en ligne sur www.cff.ch pas modifié. Observez le présent message.