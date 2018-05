Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

25.05.2018 00:00 - 16:00La voie entre Vevey et Vevey-Funi est interrompue pour le trafic ferroviaire.Les trains RER S 7 Vevey - Puidoux-Chexbres sont supprimés entre Vevey et Vevey-Funi.Les voyageurs de Vevey pour Puidoux-Chexbres passent via Lausanne.Les voyageurs de Vevey pour Vevey-funi utilisent les lignes de bus 201 / 202 / 212 / 213 / 211 .Raison: Dérangement technique aux installations ferroviairesDurée indéterminée.