Jeudi prochaine 8 novembre, les CFF seront aux mains des filles. Quelque 1200 jeunes filles nées en 1994 et 1995 pourront accompagner leurs parents sur leur lieu de travail, à l'occasion de la septième journée nationale des filles. L'engagement des CFF pour cette journée rencontre de plus en plus d'intérêt.

