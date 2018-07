A quelques semaines de l'inauguration de la halte de Prilly-Malley, projet majeur de la 1ère étape du développement du RER Vaud, François Marthaler, chef du Département des infrastructures et François Gatabin, chef du trafic régional CFF pour la Romandie, ont présenté la suite du programme d'investissements du RER. De nouvelles infrastructures et de nouvelles rames permettront d'intensifier l'offre dans le nord vaudois, la Broye, à la Vallée de Joux et au cœur du réseau, entre Cully et Cossonay.

