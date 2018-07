En raison de nombreuses demandes de la clientèle, les CFF ont ouvert un point de vente proposant des articles d'inspiration ferroviaire destinés aux fans et pour l'usage quotidien. Dès maintenant, il est possible de commander aisément des articles allant du T-shirt à l'horloge de gare à passer au poignet et ce via un site internet divisé en différentes rubriques.

