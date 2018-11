Les autorités fédérales, vaudoises et genevoises ainsi que les CFF ont donné ce vendredi 30 novembre à Renens le premier coup de pioche d’un élément-clé du développement de l’offre ferroviaire sur l’arc lémanique : le saut-de-mouton Renens–Prilly-Malley. Un ouvrage indispensable et complémentaire aux autres projets Léman 2030 en construction ou planifiés entre Lausanne et Renens.

