Avec le programme «CFFagiles2020», les CFF définissent les grands axes de l’encadrement futur de l’entreprise. Le Conseil d’administration et la Direction du groupe ont pris des décisions de principe à ce sujet: la division Voyageurs sera repositionnée à compter du début 2019. Une unité distincte sera chargée de développer de nouvelles prestations de mobilité sur les premier et dernier kilomètres. Le renforcement des régions et l’extension des marges de manœuvre pour le personnel de tous les niveaux doivent permettre de réagir mieux et plus vite aux attentes de la clientèle en région.

