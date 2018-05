Durant l’interruption au trafic ferroviaire de la ligne Lausanne – Puidoux-Chexbres de l’été 2018, les CFF testeront un projet-pilote de dédommagement de la clientèle. Un bon de 100 francs sera offert aux clients impactés par des prolongements de temps de parcours (de plus de 20 minutes) durant 10 jours ou plus, et qui auront volontairement participé à cet essai au moyen de l’application Mobile CFF Preview.

