10.04.2018 00:00 - 09:00La voie entre Allaman et St-Prex sur la ligne Nyon - Morges n'est ouverte au trafic ferroviaire que de façon restreinte.Les trains RER S3 + S4 sont supprimés entre Allaman et St-Prex.Les voyageurs de Lausanne à destination de Allaman ou inversement circulent via RE Vevey - Lausanne - Genève.Les autres trains circulent selon l'horaire.Raison: Travaux exceptionnelsDurée indéterminée.