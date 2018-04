Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

02.04.2018 18:00 - 05.04.2018 08:00Le trafic ferroviaire en France n'est possible que de façon restreinte.Il faut s'attendre à des retards et des suppressions de trains.Actuellement, nous ne disposons pas d'informations précises sur les conséquences exactes.Raison: Grève en FranceDurée du 02.04.2018 19:00 jusqu'au 05.04.2018 08:00.Vous trouverez de plus amples informations sur Internet, à l'adresse https://sbb-medien.ch/streik-sncf/https://cff-presse.ch/greve-des-chemins-de-fer-francais-sncf/.Horaire en ligne sur www.cff.ch pas modifié. Observez le présent message.