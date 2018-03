Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

01.03.2018 00:00 - 11:00La gare de Neuchâtel n'est ouverte au trafic ferroviaire que de façon restreinte.Les voyageurs de Genève-Aéroport/Genève/Lausane pour Biel/Bienne/Solothurn/Olten/Aarau/Zürich HB/Basel SBB passent via Bern.Les trains IC 5 s'arrêtent exceptionnellement à Neuchâtel-Serrières.Les trains RE Le Locle - Neuchâtel sont supprimés entre Corcelles-Peseux et Neuchâtel.Les trains RE La Chaux-de-Fonds - Bern sont supprimés entre Corcelles-Peseux et Neuchâtel.Les trains régionaux Corcelles-Peseux - Neuchâtel sont supprimés.Les trains régionaux Buttes - Neuchâtel sont supprimés entre Neuchâtel-Serrières et Neuchâtel.Les trains régionaux Gorgier - Neuchâtel sont supprimés entre Neuchâtel-Serrières et Neuchâtel.Les trains régionaux Neuchâtel - Biel/Bienne sont supprimés entre Neuchâtel et Cornaux.Les trains RER S 40 sont supprimés entre Neuchâtel et St-Blaise-Lac.Veuillez prévoir une durée de voyage plus longue.Raison: Fortes chutes de neigeDurée de la restriction indéterminée.