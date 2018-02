Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

13.02.2018 00:00 - 11:00La voie entre Nyon et Coppet sur la ligne Lausanne - Genève n'est ouverte au trafic ferroviaire que de façon restreinte.Les trains grandes lignes IC 1 St.Gallen - Zürich HB - Bern - Lausanne - Genève-Aéroport sont supprimés entre Lausanne et Genève-Aéroport.Les trains grandes lignes IC 5 Zürich HB - Olten - Biel/Bienne - Genève-Aéroport sont supprimés entre Morges et Genève-Aéroport.Les trains IR 90 Brig xx:27 - Lausanne xx:12 - Genève-Aéroport xx:57 sont supprimés entre Lausanne et Genève-Aéroport.Les trains grandes lignes IR 90 Brig xx:58 - Lausanne xx:47 - Genève-Aéroport xx:39 circulent selon l'horaire.Les autres trains circulent selon l'horaire.Veuillez prévoir une durée de voyage plus longue.Raison: Un train bloque la ligne.Durée de la restriction indéterminée.